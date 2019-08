Mit dem Rollstuhl in den Urlaub nach Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Luxemburg belegt Platz eins unter den Europäischen Hauptstädten, was die Barrierefreiheit angeht. So sieht es die Webseite comparethemarket.com. Sie hat ein Ranking von 38 europäischen Hauptstädten erstellt und überprüft, wie gut sich diese als Urlaubsziel für Menschen eignen, die beispielsweise im Rollstuhl sitzen.

Wer steckt hinter dem Test?



comparethemarket.com ist eine britische Webseite für Preisvergleiche. Sie wurde 2008 gegründet und gehört zur BGL Group, einem Finanzdienstleistungsunternehmen.

Auf Platz zwei landet Berlin, gefolgt von Stockholm, Oslo, Bern und Paris. Schlusslichter des Rankings bilden die Hauptstädte von Albanien, Bulgarien, Serbien, der Ukraine und auf dem allerletzten Platz ist Chisinau, die Hauptstadt von Moldova.

Zu den Kriterien gehörte zum einen, ob der Flughafen barrierefrei ist. Denn schon hier können Hürden für Urlauber mit Handicap entstehen, wenn der Weg zum Gate extrem lang ist oder sie diesen gar nicht erst finden, weil die Beschilderung verwirrend ist. Der nächste Schritt geht ins Hotel. Genau wie auch bei touristischen Attraktionen stellt sich die Frage, ob sie für alle Menschen zugänglich sind, Fahrstühle vorhanden und Türen so breit sind, dass ein Rollstuhl hindurch passt.

Barrieren abbauen & informieren, wo es bereits klappt

Die Bewertung von comparethemarket bezieht auch mit ein, ob Menschen, die mit einer Behinderung reisen, die Informationen über ihren Zielort finden, die sie benötigen. Denn auch wenn keine Stadt alle Barrieren abbauen kann, hilft sie ihren Gästen weiter, wenn sie darüber informiert, welche Attraktionen ein Programm für Menschen mit Sehschwäche anbieten oder welche Restaurants Toiletten haben, die für Menschen zugänglich sind, die im Rollstuhl sitzen.

Ob das Ranking die Hauptstadt Luxemburgs zu recht zur Siegerin erklärt, wissen Betroffene am besten. Sagen Sie uns Ihre Meinung! Schicken Sie uns Bilder von Orten, an denen es gut oder gar nicht klappt an web.lessentiel@gmail.com

(Marlene Brey/L'essentiel)