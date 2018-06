So sollen die Notaufnahmen entlastet werden

Die Notaufnahmen der vier Luxemburger Krankenhäuser sind seit Jahren überlastet. Jeden Tag kommen 850 Menschen auf diese Stationen – die Folge sind lange Wartezeiten und frustrierte Patienten. «Das Großherzogtum ist das Land in Europa, in dem Notfalldienste am meisten beansprucht werden», erklärte die LSAP-Abgeordnete Cécile Hemmen.

Um das Problem zu lösen, wurde zunächst ein neunmonatiges Audit in Auftrag gegeben. Gesundheitsministerin Lydia Mutsch und Sozialminister Romain Schneider (beide LSAP) stellten die Ergebnisse dieser Prüfung durch spezialisierte Gutachter am Montag in der Chamber vor. Als kurzfristige Maßnahme wurde eine Aufklärungskampagne genannt. Ziel dieser Kampagne soll es sein, dass mehr Menschen ihren Hausarzt oder ein «Maison Médicale» – anstatt ein Krankenhaus – aufsuchen. Zudem sollen die Notaufnahmen im zweiten Halbjahr eine zusätzliche Geldspritze aus dem Staatshaushalt erhalten.

Langfristig will das Gesundheitsministerium in den nächsten zehn Jahren 231 spezialisierte Fachärzte für die Notaufnahme einstellen. Auch das Problem der alternierenden Notfalldienste in der Stadt Luxemburg – die Kliniken CHL und Kirchberg wechseln sich vier Mal pro Woche ab – will die Regierung angehen. Ein Pilotprojekt soll es ab 2019 ermöglichen, dass beide Krankenhäuser tagsüber parallel einen Unfalldienst anbieten.

Hunn de mueren zesumme mam Minister @RomainSchneider der Chamber di nei Mesuren fir d’Urgencen virgestallt. Domat verbessere mer nët nëmmen d’Qualitéit vun der Prise en charge mä werten och d’Waardezäiten substantiell erofsetzen! Hunn eis gefreet iwwert di breet Zoustëmmung! — Lydia Mutsch (@LydiaMutsch) 18. Juni 2018

(L'essentiel)