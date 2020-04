Dieser April ist trockener als gewöhnlich

Erinnern Sie sich, wann der letzte Regen im Großherzogtum Luxemburg fiel? Mit Ausnahme eines sehr leichten Regens am vergangenen Samstag (0,4 Liter auf den Quadratmeter) fiel der letzte Tropfen Wasser am 21. März, also vor mehr als einem Monat. An diesem Tag schneite es morgens sogar, bevor die Flocken in Regen übergingen. Seitdem ist es trocken und der Grundwasserspiegel könnte bald darunter leiden.

«Dieser Monat kann bereits als einer der vier trockensten Aprilmonate seit 1947 angesehen werden», erklärt Adnan Ceman, Leiter von Meteolux. «Der Rekord stammt aus dem Jahr 2007, als es überhaupt nicht geregnet hatte. Auch 1971 gab es nur sehr wenige Regen (0,2 Liter je Quadratmeter) und 1974 nur geringfügig mehr (0,5 Liter je Quadratmeter).» Im Gegensatz dazu war der April 1989 besonders nass (175 Liter je Quadratmeter).

Kehrt der Regen am Montag zurück?

Auch wenn die aktuellen Niederschläge sehr viel geringer sind als der Durchschnitt des Zeitraums zwischen 1981 und 2010 für den Monat April (58,2 Liter je Quadratmeter), sind sie nach Ansicht der Meteorologen dennoch nicht außergewöhnlich. «Die Frühlingsmonate - März, April, Mai - sind normalerweise trockener als die anderen Monate des Jahres», sagt Adnan Ceman. «Der Monatsdurchschnitt schwankt im Großherzogtum zwischen 60 und 90 Liter je Quadratmeter.»

Das Ausbleiben von Regen für mehr als 30 Tage erklärt sich durch das Vorhandensein eines stabiles Hochdruckgebiets über Skandinavien, dessen Auswirkungen bis nach Luxemburg zu spüren sind. Es wird noch einige Tage dauern, bis der Regen zurückkehrt. Am kommenden Montag könnte es Regen geben, drei bis fünf Liter auf den Quadratmeter seien möglich laut MeteoLux, es sei jedoch noch nicht sicher.

(pp/L'essentiel)