Neues Rettungszentrum nimmt Gestalt an

Ende des Sommers 2016 wurde das Bauprojekt für das neue Rettungszentrum CNIS (Centre national d'incendie et de secours) im Ban de Gasperich gestartet. Ein großer Teil der Arbeiten wurde bereits abgeschlossen. Wenn alles nach Plan läuft, soll das Projekt Ende 2020 abgeschlossen werden.

Ab 2021 wird das Gebäude zum Hauptquartier der nationalen Rettungsdienste. Dann wird auch die Feuerwehr der Stadt Luxemburg ihre derzeitige Kaserne in der Route d'Arlon verlassen. «Das Team der Notdienstzentrale wird als aller letztes umziehen» erklärt Cédric Gantzer vom CGDIS (Corps grand-ducal d'incendie et de secours). Damit solle verhindert werden, dass technische Probleme, die Rettungsdienste beeinträchtigen. Der Rohbau in der Zone 1 ist bereits abgeschlossen. Auch die ersten Fassadenelemente sind montiert. Gleiches gilt für die Zone 2, in der sich die technische Plattform für die Ausbildung der Feuerwehrleute befinden wird.

Das Budget wurde bisher ebenfalls eingehalten. Die Kosten, die zwischen dem Staat und der Gemeinde aufgeteilt werden, belaufen sich auf rund 141 Millionen Euro. Das zukünftige Rettungszentrum wird insgesamt 180 Berufsfeuerwehrleute aus dem CIS Luxemburg und etwa 40 Mitarbeiter des Notrufdienstes (Notrufnummer 112) beherbergen. Mit dem Verwaltungspersonal, den Ausbildern und den Lernenden werden etwa 200 Personen dauerhaft im Rettungszentrum anwesend sein.

(Séverine Goffin/L'essentiel)