Virus-​​Konzentration im Abwasser vervierfacht

Die Situation in den Luxemburger Kläranlagen zeigt, wie stark das Coronavirus mittlerweile im Land zirkuliert. Am Mittwoch, den 28. Oktober 2020, erklärten das Gesundheitsministerium und das Luxemburger Institut für Wissenschaft und Technologie (LIST), dass «die nationale Ebene der SARS-CoV-2-Kontamination in den Kläranlagen des Großherzogtums in der Woche vom 19. bis 25. Oktober im Vergleich zum Höchststand Ende März fast um das Vierfache zugenommen hat».

Vom Norden bis zum Süden des Landes und vom Westen bis zum Osten zeigen die veröffentlichten Grafiken der luxemburgischen Kläranlagen extreme Anstiege und lassen nichts Gutes für die kommenden Wochen erwarten.

Die Wassermanagement-Spezialisten des Landes versichern allerdings, dass das Virus nicht im Leitungswasser auftaucht. Lediglich in den Abwässern, die die Kläranlagen durchlaufen, lassen sich Fragmente der Covid-19-DNA unterscheiden.

(fl/L'essentiel)