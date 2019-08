Ein Feuer im Garten kann teuer werden

Auch wenn es in den vergangenen Tagen mehr geregnet hat, leiden Felder und Wälder noch immer unter der Dürre. Aufgrund der Trockenheit herrscht in vielen Teilen Luxemburgs Brandgefahr. Die Brände, die Anfang August am Kronospan-Werk in Sassenheim und wenige Tage zuvor in einem Feld in Hamm ausbrachen, machen die Tragweite dieser Trockenperiode deutlich. In diesem Zusammenhang erinnert das Umweltamt daran, dass es gesetzlich verboten ist, pflanzliche Abfälle im Freien zu verbrennen – weder in seinem eigenen Garten oder außerhalb des Grundstücks.

Außerhalb des Geltungsbereichs des Brandgesetzes sind Ausnahmen (zum Beispiel Feuer zur Schädlingsbekämpfung und Lagerfeuer) grundsätzlich erlaubt: Unter der Voraussetzung, dass Holz- oder Grünabfälle im natürlichen Zustand verwendet werden und die Größe des Feuers dem vorgesehenen Zweck angemessen ist.

«Gemäß dem Gesetz vom 21. März 2012 ist es verboten, Abfall zurückzulassen, zu entsorgen oder auf unkontrollierter Art und Weise zu verwalten. Wer sich nicht daran hält, dem droht eine Geldstrafe von bis zu 250 Euro», so Stéphanie Goergen vom Umweltamt. «Wenn das einzige Ziel eines Feuers darin besteht, einen unerwünschten Gegenstand oder eine Substanz zu verbrennen, dann ist es automatisch verboten», sagt sie.

Gesetz gilt auch im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sowie im Weinbau

Trotzdem missachten jedes Jahr zahlreiche Menschen hierzulande dieses Verbot – entweder aus Unwissenheit oder aus Gleichgültigkeit. Im Jahr 2018 stellte die Polizei insgesamt 125 Verstöße aus. Bei 21 davon belief sich die Geldstrafe auf 250 Euro. Die Luxemburger Zollverwaltung, die ebenfalls ermächtigt ist, Strafzettel zu verteilen, verpasste zwischen Mai 2018 und März 2019 insgesamt 82 Geldbußen – 56 davon in Höhe von 250 Euro.

Das Gesetz gilt ebenfalls im Bereich der Land- und Forstwirtschaft und im Weinbau. Das Verbrennen von Hecken, Weinstöcken, Waldrandabschnitten und weiterem Abfall aus der Forstwirtschaft werde strafrechtlich verfolgt.

(pp/L'essentiel)