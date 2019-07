«Wir brauchen die Männer, um das Ziel zu erreichen»

«Die beeindruckende Zahl von 1777 Teilnehmern an unserer Befragung zeigt, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern ein Thema ist, das die Bürger und Bürgerinnen wirklich beschäftigt», sagte Taina Bofferding, Ministerin für Gleichstellung am Donnerstagmorgen. Sie präsentierte die Ergebnisse dieser Studie.

Vom 17. Juni bis zum 7. Juli hatte das Ministerium Einwohner und Arbeitnehmer im Land aufgefordert, an einer Befragung zum Thema teilzunehmen. Zehn Multiple-Choice-Fragen, aber auch offene Fragen standen drei Wochen lang auf der Website des Ministeriums.

«Männer erleben das Thema ganz anders»

77 Prozent der Teilnehmer schätzten Gewalt gegenüber Frauen sowie Belästigung als Problem ein. Auch die Arbeitswelt gibt Anlass zur Sorge. 61 Prozent der Befragten benennen unfaire Bezahlung und ungleiche Chancen bei der beruflichen Entwicklung als Problem. «Im Jahr 2016 haben wir ein Gesetz zur Lohngleichheit verabschiedet. Die Zahlen zeigen deutlich, dass Lohnunterschiede auf dem Markt nach wie vor Realität sind. Das Problem ist: Seit drei Jahren sind keine Beschwerden eingegangen», sagt Taina Bofferding. Um die Betroffenen zur Anwendung dieses Gesetzes zu ermutigen, will sich das Ministerium vor allem auf die Sensibilisierung konzentrieren. 72 Prozent der Befragten befürworten auch die Umsetzung strenger Vergütungskontrollen.

«Von den insgesamt 1777 Befragten sind nur 624 männlich. Es ist zwar nicht überraschend, dass Frauen aktiver waren. Die Gleichstellung betrifft aber nicht nur die Hälfte der Bevölkerung», betonte die Ministerin. Es haben sich nicht nur weniger Männer an der Umfrage beteiligt, sondern viele der männlichen Befragten haben auch angegeben, die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern nicht so stark wahrzunehmen. Während 61 Prozent der befragten Frauen glauben, dass Klischees in ihrem Berufsleben sehr präsent sind, gaben dies nur 38 Prozent der männlichen Teilnehmer an. «Diese Lücke zeigt, dass Männer das Thema ganz anders erleben», sagte die Ministerin. «Wir brauchen sie und ihren Beitrag, um das Ziel einer egalitären Gesellschaft für alle zu erreichen.»

(Ana Martins/L'essentiel)