Bauarbeiten befinden sich in finalen Zügen

Die französische Nobel-Kette Galeries Lafayette hat sich im neuen Einkaufszentrum in der Hauptstadt niedergelassen. Die Renovierungsarbeiten befinden sich gerade in den finalen Zügen. Am Freitag wurden die ersten Bilder veröffentlicht.

Prêt pour une visite virtuelle du #RoyalHamilius ? Découvrez la place Royal-Hamilius et flânez devant les futures boutiques du Royal-Hamilius.

N'oubliez pas de lever les yeux pour admirer le travail d'orfèvrerie réalisé sur la façade des @Galeries_Laf. #Luxembourg #retail pic.twitter.com/83Qy2Q6I8n — royalhamilius (@royalhamilius) 25 février 2019

(L'essentiel)