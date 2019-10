Der Norden darf nun mehr in den blauen Sack werfen

In den Gemeinden Differdingen, Helperknapp und Bad Mondorf leben insgesamt 36.310 Menschen. Der Müll, den sie seit März dieses Jahres produzieren, stand beim Umweltministerium unter besonderer Beobachtung: Den Bürgern der drei Gemeinden ist es seitdem gestattet, zusätzliche Abfallarten über den blauen Sack zu entsorgen, nämlich Plastikfolien und -tüten sowie Plastiktöpfchen, -becher und -schalen.

Was kommt in den blauen Sack?



Neben Plastikflaschen kommen auch Metallverpackungen aller Art und Getränkekartons in den blauen Sack. In Differdingen, Helperknapp, Bad Mondorf und nun auch in Nord-Gemeinden kommen weitere Plastikverpackungen hinzu. Vorsicht: Schwarzes Plastik darf nicht in den Sack, weil die Mülltrennungsmaschinen diesen Abfall nicht als Plastik erkennen.

Dieses Pilotprojekt ist nach Ansicht des Recyclingunternehmens Valorlux ein voller Erfolg. In den drei Gemeinden wurden 15,9 Prozent mehr Verpackungen gesammelt und 24,7 Prozent weniger Restmüll produziert. «Exzellente Zahlen», wie Claude Turping, Direktor des Unternehmens, sagt. Nicht nur aufgrund einer Entscheidung des Umweltministeriums, sondern auch, weil aus der Bevölkerung eine große Nachfrage bestand, wurde diese Änderung am blauen Sack nun ausgeweitet.

EU fordert 60 Prozent für 2030

Seit Anfang Oktober dürfen auch die 46 Gemeinden im Norden des Landes, die im Zuständigkeitsbereich des Entsorgers Sidec liegen, ihre Joghurtbecher und Frischhaltefolien in den blauen Sack werfen. «Die Bürger, die in diesen Gemeinden wohnen, werden derzeit durch Briefe und über weitere Kanäle über die Neuerung informiert», sagt Valorlux-Präsident Max Weber im Gespräch mit L'essentiel.

Ob die Änderung auf das ganze Land übertragen wird, muss das Umweltministerium noch entscheiden. Valorlux hat im Juli eine entsprechende Anfrage gestellt. «Ich denke, dass es so kommen muss. Der Bürger kann so viel einfacher seine Verpackungen recyclen, außerdem hilft es uns enorm, die von der EU verlangte Quote von 60 Prozent im Jahr 2030 zu erreichen», fährt Weber fort. Derzeit erhalten etwa 49 Prozent der Abfälle in Luxemburg ein zweites Leben durch Recycling.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)