Klimaschützer «crashen» Auto auf dem Kirchberg

Ce matin des activistes ont installé une voiture accidenté au Kirchberg pour demander aux ministres de ne pas “planter” le climat ; mettez fin à la vente de nouvelles voitures à essence et diesel. #CleanAirNow >> https://t.co/F9gjGzH8jf pic.twitter.com/qMBHdQ8vMC — GreenpeaceLuxembourg (@Greenpeace_Lux) 6 juin 2019

Rund dreißig Greenpeace-Aktivisten aus Frankreich, Deutschland, Polen, Belgien und Luxemburg sprachen am Donnerstagmorgen in Luxemburg vor den Verkehrsministern der Europäischen Union. Sie forderten das «Ende der Diesel- und Benzinautos» und demonstrierten mit großen Bannern. Vor dem Sitzungsgebäude war zudem ein Auto scheinbar in den Boden gerammt, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.

«Unser Ziel ist es, an den extrem hohen Beitrag des Verkehrs an Treibhausgasemissionen zu erinnern», erklärte Sarah Fayolle, Kampagnenmanagerin bei Greenpeace Frankreich. «Die Verkehrsminister müssen diese Aufgabe endlich angehen», fügte sie hinzu. Die Tagung ist die Letzte, bevor am 20. und 21. Juni der Europäische Rat tagt, wo die Ziele für die Verringerung der Treibhausgasemissionen bis 2050 diskutiert werden.

(L'essentiel)