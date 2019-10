Nur ein Drittel nimmt Bus oder Zug zur Arbeit

Noch vier Monate, dann ist er endlich da: Der kostenlose Nahverkehr für Luxemburg. TNS Ilres hat für die Hauptstadt eine Studie über das Nutzerverhalten durchgeführt und die Ergebnisse am Donnerstag vorgestellt.

Die große Mehrheit (58 Prozent) der Befragten gibt darin an, die öffentlichen Verkehrsmittel in der Freizeit zu benutzen. Nur rund ein Drittel nimmt den Bus (33 Prozent) oder den Zug (19 Prozent) zur Arbeit. Das Auto bleibt das bevorzugte Verkehrsmittel in Luxemburg: Fast die Hälfte (47 Prozent) kommt mit dem Auto zur Arbeit, in der Freizeit fahren 71 Prozent mit dem Auto.

Neuigkeiten aus den Bussen der Hauptstadt

Aber auch die Vorteile der Öffis werden immer stärker wahrgenommen. Der am häufigsten genannte Grund, auf Bus oder Bahn umzusteigen, ist, dann keinen Parkplatz mehr suchen zu müssen (69 Prozent), ein Drittel der Befragten nennt die niedrigen Kosten und dem Respekt vor der Umwelt als Grund. Und man staune: 55 Prozent nennt die Pünktlichkeit als Vorteil.

Laut der Zufriedenheitsumfrage über den Busverkehr in Luxemburg-Stadt waren acht von zehn Personen mit den Bussen in der Hauptstadt zufrieden. Zu den beliebtesten angegebenen Kriterien gehören Echtzeit-Fahrpläne (83 Prozent), Preis-Leistungs-Verhältnis (89 Prozent), Netzwerk (94 Prozent) oder Komfort (88 Prozent). Die Pünktlichkeit (69 Prozent ) und der Komfort in den Wartehallen (74 Prozent) sind umstrittener.

Im Hinblick auf die Innovation werden die an Bushaltestellen installierten Bildschirme als besonders nützlich erachtet. Die Stadt Luxemburg setzt auf die neue Technik, denn bis 2020 werden fast alle Bushaltestellen damit ausgestattet sein. Dies wird nicht die einzige Entwicklung sein. Im nächsten Jahr werden vier Touch-Terminals getestet, vor allem am Flughafen. Im Jahr 2020 wird auch eine neue Smartphone-Anwendung entwickelt. Schließlich wird in Kürze kostenloses Wi-Fi in mehreren Stadtbussen verfügbar sein.

(Thomas Holzer/L'essentiel)