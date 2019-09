Arbeiter auf Baustelle schwer verletzt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Bauarbeiter, der auf der Baustelle an der Ecke «Am klengen Eck» – «Woneschwee» in Filsdorf arbeitete, wurde am Dienstagnachmittag schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Beim Ausheben der Baugrube wurde ein Kabel freigelegt. Der Arbeiter berührte das Kabel und erlitt dabei einen Stromschlag.

Durch den Stromschlag zog sich der Mann schwere Verbrennungen an der Hand zu. Er wurde zunächst am Unfallort medizinisch versorgt und später in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt wurde informiert.

(L'essentiel)