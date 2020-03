Luxemburger IT-​​Branche hat Mangel an Fachkräften

Wie sieht der ideale Bewerber in der Informations- und Kommunikationsbranche (IT) aus? Wie viele Stellen gilt es in der nahen Zukunft in Luxemburg zu besetzen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich eine Umfrage des luxemburgischen Industriellenverbands (Fedil) und der luxemburgischen Bankenvereinigung (ABBL) unter ihren 169 Mitgliedsunternehmen. Das Ergebnis: In den nächsten zwei Jahren muss der Sektor im Großherzogtum 979 Stellen besetzen. Etwa ein Drittel der Arbeitsplätze muss neu besetzt werden. Der Rest wird neu geschaffen. In den meisten Fällen (92 Prozent) brauchen die Bewerber einen Hochschulabschluss. Master-Abschlüsse haben bessere Chancen als Bachelor-Abschlüsse.

Um dieser hohen Nachfrage gerecht zu werden, konzentriert sich Luxemburg insbesondere auf die Ausbildung junger Menschen. «Die digitale Technologie wird in der Gesellschaft und der Arbeitswelt immer wichtiger. Deshalb haben wir ab dem kommenden Schuljahr das Fach Informatik eingeführt», erklärt Bildungsminister Claude Meisch (DP). Die Hürde zu einem späteren Informatikstudium sei viel niedriger, wenn die Grundlagen bereits da sind, so der Minister weiter.

Auch die Adem hat ihre Bemühungen in der Branche verstärkt. «Wir fragen bei den Unternehmen an, wie wir Arbeitssuchende schulen sollen», sagt die stellvertretende Direktorin Gaby Wagner. Außerdem greift die Regierung der IT-Branche unter die Arme, indem sie fertig ausgebildete Menschen nach Luxemburg lockt.

(Marion Mellinger/L'essentiel)