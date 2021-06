Luxemburg will volle Autos statt voller Straßen

Jeden Morgen fahren 250.000 leere Autositze in den Luxemburger Ballungsraum. Anders ausgedrückt sind das im Durchschnitt 1,16 Personen pro Auto bei Einwohnern und 1,22 bei Grenzgängern, wie das Mobilitätsministerium feststellte. Diese Werte seien unbefriedigend. Daher hat man einige Ideen umgesetzt, die die Bildung von Fahrgemeinschaften fördern sollen: Der Standstreifen der A4 soll von Fahrgemeinschaften befahren werden dürfen, auf der A6 und der A3 sollen neue Fahrspuren für Fahrgemeinschaften entstehen. Die A3 wird zwischen dem Gaspericher Kreuz und der Landesgrenze zu Frankreich auf insgesamt sechs Spuren verbreitert.

«Finanzierung grenzüberschreitender Projekte»



Minister François Bausch befürwortet die Co-Finanzierung von grenzüberschreitenden Projekten: «Ich glaube, dass Luxemburg jedes Interesse hat, Infrastrukturprojekte in den Nachbarländern mitzufinanzieren. Das tut uns einen Gefallen und erleichtert das Leben der Grenzgänger», meint der Umweltminister, der allerdings «gegen Steuertransfers» ist. Bausch erinnert auch daran, dass Luxemburg die zukünftigen Arbeiten an Bahnstrecken mit 120 Millionen Euro finanziert und auch ein P+R-Projekt in Thionville.

Der Staat arbeitet daran, die letzten notwendigen Grundstücke für das Großprojekt zu erwerben. Verkehrsminister François Bausch (Déi Gréng) würde diese Maßnahme gerne auch auf die französische Seite umgesetzt sehen: «Es wäre interessant, den Ausbau auf der A31 fortzusetzen, zumindest bis nach Thionville. Auch hier wäre die Nutzung des Standstreifens für Fahrgemeinschaften sinnvoll.»

Vorrang für Fahrgemeinschaften

Eine andere Möglichkeit sei es, den Arbeitgeber aufzufordern, bei der Verteilung der wenigen Parkplätze am Arbeitsplatz Fahrgemeinschaften Vorrang zu geben. Auch die Schaffung von kleinen Parkplätzen in der gesamten Region müsse geprüft werden, um die Straßen zu entlasten.

In einer parlamentarischen Antwort schloss das Ministerium die Idee aus, P+R-Plätze für Fahrgemeinschaften zu reservieren, « da diese die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr schaffen». Andererseits werde es «möglich sein, gelegentliche Fahrgemeinschaften bei den Kosten für das Parken zu entlasten und so zu belohnen». Eine P+R-Möglichkeit wird von den CFL im Jahr 2022 eingeführt. Zudem werden auch andere Akteure wie der Stadt Luxemburg genannt, die den P+R an der Cloche d'Or betreiben wird. Die Idee: Registrierte Nutzer können kostenlos parken, sobald sie den Bereich rund um den P+R-Platz verlassen haben, ohne ihr Auto zu nutzen.

