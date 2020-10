Der Mantelsonndeg ist ins Wasser gefallen

Am Mantelsonndeg waren in Luxemburg-Stadt vor allem vereinzelte Regenschirme zu sehen. In der Grand-Rue schlenderten nur wenige Passanten durch das schlechte Wetter und noch weniger fanden den Weg in die traditionell geöffneten Geschäfte.

Dementsprechend waren viele Ladenbesitzer enttäuscht. «Es ist sehr ruhig, es ist nicht viel los», fasst Priscilla, eine Verkäuferin bei cop.copine am frühen Nachmittag die Lage zusammen. Sie glaubt, dass dies vor allem auf «den Regen zurückzuführen ist». Die Zahl der Kunden war viel geringer als noch am Vortag, als das Wetter noch schön war. Eva, Filialleiterin bei Hallhuber hat den Eindruck, dass die wenigen Kunden «versuchen, es zu genießen, solange es noch geht», weil viele Luxemburger neue Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie befürchten. «Im Moment ist es schwierig. Ich hoffe, dass die nächsten Wochen besser werden, aber wir sind uns nicht sicher», bestätigt Maëva, ein Kundin.

«Wir verzeichnen im Vergleich zum letzten Jahr große Verluste», sagt Adèle, die bei s.oliver verantwortlich ist. «Heute liegt es am schlechten Wetter, an anderen Tagen liegt es daran, dass die Kunden, die normalerweise in der Mittagspause kommen, im Home Office sind.» Eine Verkäuferin aus einem anderen Geschäft bedauert, dass die wenigen Passanten «hauptsächlich zum Spazierengehen kommen».

(jg/L'essentiel)