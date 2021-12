Arbeitslosenquote liegt wieder auf Vorkrisenniveau

Ende November waren bei der Arbeitsagentur Adem 15.232 Personen als arbeitssuchend registriert – 2927 weniger als noch im November 2020, was einem prozentualen Rückgang von 16,1 Prozent entspricht. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,3 Prozent und damit unter Vorkrisenniveau, wie die Regierung am Montagmorgen mitteilt.

Im Jahresvergleich ist die Zahl derer, die seit über zwölf Monaten arbeitssuchend sind, um 12,4 Prozent gesunken. Dennoch macht diese Gruppe mit 51 Prozent immer noch rund die Hälfte aller Arbeitssuchenden aus.

Auch bei den Neuanmeldungen ist die Entwicklung positiv: Im November dieses Jahres haben sich mit 2260 Personen 8,1 Prozent weniger Einwohner bei der Adem registriert als vergangenes Jahr. Damit liegt auch hier das Niveau etwa bei den Jahren 2017 und 2018.

Mehr offene Stellen

Die Zahl der Arbeitssuchenden, die volles Arbeitslosengeld erhielten, ging im Jahresvergleich um 2016 Personen, also 20,9 Prozent, auf 7615 zurück. An Maßnahmen nahmen 4420 Einwohner teil, was einem Plus von 7,5 Prozent (308 Personen) im Vergleich zum November 2020 entspricht.

Die Erholung der Wirtschaft zeigt sich in den offenen Stellen: Im November 2021 wurden der Adem 3527 offene Stellen gemeldet – ein Anstieg von 38,9 Prozent im Vorjahresvergleich. Die Zahl der verfügbaren Stellen liegt damit nun insgesamt bei 10.452.

(pp/L'essentiel)