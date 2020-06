Verlängerung der Kurzarbeit bis Ende 2020

Das seit Beginn der Corona-Krise massiv genutzte Kurzarbeit-System wird mit einem vereinfachten Verfahren verlängert. Dies soll mit neuen Bedingungen geschehen, die bis zum Ende des Jahres 2020 gelten, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte. Die Entscheidung wurde nach Gesprächen mit den Gewerkschaften getroffen, um «ein Maximum an Arbeitsplätzen zu erhalten».

Die Bedingungen in den einzelnen Sektoren sind unterschiedlich. Das Comité de conjoncture wird die Dossiers prüfen und Unternehmen ablehnen, die «eindeutig nicht oder nur geringfügig von der Krise betroffen sind». Im Industriesektor wird die Kurzarbeit nutzbar sein, sofern keine Entlassungen aus wirtschaftlichen Gründen vorgenommen werden. Die Sektoren Hotel- und Gaststättengewerbe, Tourismus und Veranstaltungen haben Anspruch auf strukturelle Kurzarbeit ohne Begrenzung der Beschäftigtenzahl, da sie sehr stark betroffen sind. Hier werden Entlassungen aus wirtschaftlichen Gründen bis zu 25 Prozent der Beschäftigtenzahl erlaubt. Das normale Arbeitsrecht bleibt in Kraft.

In anderen Sektoren, die als gefährdet gelten, wird strukturelle Kurzarbeit für maximal 25 Prozent der Beschäftigten im Juli und August, 20 Prozent im September und Oktober und 15 Prozent in den letzten beiden Monaten des Jahres zugelassen. Entlassungen sind in diesen Fällen verboten. In anderen Fällen müssen die Unternehmen die sogenannte «traditionelle» Kurzarbeit beantragen, die bereits vor der Krise bestand.

(jg/L'essentiel)