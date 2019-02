Stau nach Unfall im Howaldtunnel

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Donnerstagmittag kam es zu einem Unfall an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt gwaren. Der Unfall ereignete sich auf der A1 in Richtung Gaspericher Kreuz im Howaldtunnel.

Es staute sich zu Spitzenzeiten über sieben Kilometer in Richtung Sandweiler zurück. Gegen 15 Uhr wurde die Unfallstelle geräumt, sodass sich der Stau langsam auflöste.

A1 tëschent Opfaart Kirchberg an Kräiz Gasperich Accident mat méi Gefierer, riets Spur blockéiert, 7 km Stau, Gaass fir... #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_LU) 14. Februar 2019

(L'essentiel)