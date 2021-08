Minderjähriger überfällt Geschäft in Canach

Am späten Mittwochnachmittag hat ein junger Mann in Canach in einem Geschäft in der Rue d'Oetrange eine Angestellte mit einem Messer bedroht und Bargeld aus der Kasse erbeutet, wie die Police Grand-Ducale am Donnerstag mitteilt. Die Beamten haben daraufhin zwei minderjährige Tatverdächtige ermittelt.

Die Verdächtigen wurden wegen ihres Alters im Centre socio-éducatif in Dreiborn untergebracht.

(L'essentiel)