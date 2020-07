345 Menschen finden an Corona-​​Teststellen Arbeit

Mehrere tausend Corona-Tests werden täglich im Großherzogtum an 16 Standorten durchgeführt. In den kommenden Wochen soll die Kapazität 20.000 Tests pro Tag erreichen. Weil das mit einer Menge Arbeit verbunden ist, mussten für diese Arbeitsplätze neues Personal rekrutiert werden. An jeder Teststelle arbeiten derzeit mehr als 20 Menschen – von Verwaltungsangestellten über Sicherheitspersonal und Logistikverantwortlichen bis hin zu Krankenpflegern. Insgesamt 345 Personen im ganzen Land betreiben die Standorte. Das neue Personal, das sowohl aus Einwohnern als auch aus Grenzgängern besteht, musste in kurzer Zeit rekrutiert und ausgebildet werden.

Das Projekt wird auf nationaler Ebene vom Luxemburger Institut für Gesundheit und dem Unternehmen Ecolog koordiniert, das die Firma Adecco mit der Anstellung des Personals betraut hat. Die Gesundheitsreserve hat weitere Arbeitskräfte gestellt. Darüber hinaus kamen 15 Prozent des Personals von der Adem – Arbeitssuchende, die die erforderlichen Kriterien für die Teststellen erfüllten.

80 Krankenschwestern

«Dieses Projekt stellt für mich eine echte Chance dar, um wieder auf die Beine zu kommen. Es ist eine Gelegenheit, Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig den Menschen in dieser schwierigen Lage zu helfen», erklärt Mohand, Krankenpfleger am Standort Machtum

Die Zahl der Krankenschwestern und -pfleger ist von 20 zu Beginn des Projekts auf heute 80 gestiegen. Dahinter steht eine Personalreserve, sowie ein Team in Bereitschaft, um auf kurzfristige Bedürfnisse reagieren zu können. Das erste groß angelegte Testprogramm soll bis zum 27. Juli dauern. Eine zweite Testphase ist in Vorbereitung und soll sieben Monate dauern.