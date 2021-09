Jeder zweite Schüler ist gegen Corona geimpft

Mindestens 50 Prozent der Schüler zwischen zwölf und 18 Jahren sind mittlerweile im Großherzogtum vollständig gegen Covid-19 geimpft. Das teilte Bildungsminister Claude Meisch mit. Die Impfung wurde hierzulande Mitte Juli für diese Altersgruppe freigegeben. «Jeden Tag werden die Schüler geimpft. Diese gemeinsame Anstrengung garantiert den sicheren Start in das Schuljahr», so Meisch weiter. Die am meisten gefährdeten Personen wurden zuerst eingeladen, dann nach Alter geordnet, beginnend mit den ältesten. Ein Schritt, den Gesundheitsministerin Paulette Lenert als wichtig bezeichnete.

In einem nächsten Schritt sollen die Schüler die Impfung in den Schulen erhalten. Die Regierung wolle diesbezüglich «im Herbst ein gut ausgearbeitetes Paket» vorlegen. «Seit Beginn der Pandemie sind bei den jüngsten Kindern nur selten ernsthafte Komplikationen aufgetreten, vier Kinder mussten auf der Intensivstation behandelt werden und es gab keine Todesfälle» erklärte Lenert. Die Impfung sei jedoch notwendig, da sie das Risiko verringere, dass die Jugendlichen das Virus an ältere Personen weitergeben.

Das System «CovidCheck», das nur Geimpften, Genesenen oder negativ Getesteten Zutritt zu einer Einrichtung gewährt, soll in den Schulen nicht Einzug halten. Der Grund: Kinder unter 12 Jahren können sich nicht impfen lassen.

(L'essentiel )