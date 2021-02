Masken müssen im Unterricht auf bleiben

Das Luxemburger Bildungsministerium hat am Freitagvormittag verschärfte Maßnahmen in den Schulen vorgestellt. Bildungsminister Claude Meisch (DP) hat am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz zunächst angekündigt, dass Luxemburgs Schulen flächendeckend am 22. Februar wieder Präsenzunterricht anbieten. Das Coronavirus habe sich verändert, erklärt Meisch und das Bildungsministerium werde seine Maßnahmen dementsprechend anpassen. Die Präsenz in der Schule sei über alle Altersklassen wichtig für die Entwicklung der Kinder, dessen sei man sich bei der Entscheidungsfindung bewusst gewesen.

Deshalb kündigte der Minister eine Maskenpflicht im Unterricht an. Diese Pflicht gilt für alle Schüler und Lehrkräfte, mit Ausnahme der Schüler des ersten Zyklus. Auch in den Maison Relais müssen künftig durchgehend Mund und Nase bedeckt bleiben. Mit dem Maßnahmenpaket reagiere das Bildungsministerium auf die festgestellte zunehmende Verbreitung der Virus-Mutationen, die nach Erkenntnissen des Ministeriums auch häufiger bei Schülern auftreten. Dennoch müsse man sehen, wie man «die Schulen so lange wie möglich» offen halten könne, erklärte der Bildungsminister.

Mehr Tests – reduziertes Examensprogramm

Für mehr Sicherheit soll auch ein ausgeweitetes Testangebot sorgen. Schüler und Lehrer sollen häufiger zum Large-Scale-Testing eingeladen werden. Gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium arbeite man derzeit daran, Schnelltests für die Schulen zu organisieren. Zusätzlich setzt das Ministerium darauf, auf besonders starkes Infektionsgeschehen in einzelnen Schulen gezielt durch mehr Tests reagieren zu können. Künftig wird ein verpflichtender Test für Schüler eingeführt, die aus der Quarantäne an die Schule zurückkehren.

Für die Abschlussklassen wird der Umfang des Examens verringert. Es gelte, allen Prüflingen eine gerechte und gute Vorbereitung zu ermöglichen. Der Distanzunterricht verstärke nach Ansicht des Ministers die Ungleichheit zwischen den Schülern über alle Altersklassen hinweg. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat das Ministerium laut Meisch mehrere tausend Tablets angeschafft, die an die Schüler verteilt werden sollen. Die aufgelaufenen Rückstände bei den Schülern sollen aufgearbeitet werden.

Stufenplan soll punktuell greifen

Für die Schulen wird es einen Stufenplan geben, der - je nach Entwicklung der Zahlen - zusätzliche punktuelle Maßnahmen ermöglichen soll. In einem solchen Fall werde man dann die Klassen an diesen Schulen in zwei Gruppen aufteilen. Diese Teilung solle dann auch in den Maison Relais strikt durchgehalten werden. Das Ministerium werde die Betreiber der Betreuungsstrukturen dabei unterstützen, mehr Personal für diese Maßnahme einstellen zu können. Man stehe dazu mit den Trägern in Kontakt, betonte der Bildungsminister, der deutlich machte, dass auch in seinem Haus eine Mitarbeiterpool aufgestellt werden solle, der die Betreuungseinrichtungen entlasten solle.

Neben den Schutzmaßnahmen soll auch das psychische Wohlbefinden der Schüler stärker in den Fokus rücken. Die Lehrer sollen dazu stärker als bisher in den Dialog mit den Eltern treten. Gleichzeitig werde in diesem Schuljahr der Lernstoff auf wesentlich Inhalte reduziert werden, erklärt Meisch, dadurch wolle man den nötigen Raum schaffen für die psychologischen Folgen der Krise. Als Erwachsene sei es nun an der Zeit, «unseren Kindern und Jugendlichen eine Brücke über diese Krise zu bauen», betonte Meisch.

(hoc/aub/L'essentiel)