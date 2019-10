Das belgische Königspaar ist eingetroffen

Das Wichtigste in Kürze:

• Das belgische Königspaar beginnt am Dienstag seinen dreitägigen Staatsbesuch in Luxemburg.



• Insgesamt 200 Menschen reisen als Delegation mit dem Königspaar an.

• König Philippe und seine Gattin Mathilde reisen mit ihrem Gefolge im Zug an.



• Der Zug ist um 11.00 Uhr in der Hauptstadt angekommen.



Dienstag, den 15. Oktober 2019

12.25 Uhr - Herzliche Begrüßung für das Königspaar

«Wir sind sehr glücklich, dass Sie hier sind und dass Sie uns willkommen heißen (....) Vielen Dank und auch dafür, dass Sie dem Wetter getrotzt haben», scherzte Königin Mathilde zu einer Frau unter den Schaulustigen, die in großer Zahl zum Großherzoglichen Palast kamen. Unter großem Beifall erschien König Philippe zuerst auf dem roten Teppich.

König Philippe und Großherzog Henri, der ihn an seinem Auto empfing, marschierten zu den Militärtruppen und hielten für einen Moment an, um die Darbietung der Nationalhymnen zu hören. Nach der Begrüßung der belgischen und luxemburgischen Politiker nahmen sich der König und die Königin die Zeit, mit den Bürgern zu sprechen.

12.00 Uhr - Lokführer: «Die Krönung unserer Karriere!»

«Das ist die Krönung unserer Karriere bei der SNCB», sagte Alain Pierret, einer der beiden Lokführer des Königszuges. «Es war mir eine große Freude, bei der Ankunft vom Großherzog begrüßt zu werden. Ich wünschte, die Großherzogin wäre auch dort gewesen. Wir wünschen ihr eine gute Genesung nach ihrer Knieoperation.»

Alain Pierret war einer Lokführer des Königszuges.

Auf einer immer langsamer werdenden Linie 162 zwischen den beiden Hauptstädten dauerte die Fahrt des Königlichen Konvoi drei Stunden. «Ende der 70er Jahre, zu Beginn meiner Laufbahn, haben wir die gleiche Strecke in zwei Stunden und 15 Minuten zurückgelegt», bestätigte der SNCB-Fahrer, der in den nächsten zwei Jahren in den Ruhestand gehen wird. «Die Strecke wird ständig modernisiert und wir fahren oft auf einem Gleis. Hier wurde der Zeitplan so berechnet, dass die Baustellen uns nicht ausbremsen konnten.»

11.30 Uhr - König Philippe am Großherzoglichen Hof angekommen

Das belgische Königspaar ist mittlerweile auf dem roten Teppich am Großherzoglichen Palast angekommen und hat die luxemburgische Regierung begrüßt.

11.10 Uhr - Der Zug mit dem belgischen Königspaar ist eingetroffen

Der belgische Zug mit König Philippe und seiner Gattin Mathilde ist rund zehn Minuten früher als geplant am Luxemburger Hauptbahnhof angekommen und wurde von Großherzog Henri in Empfang genommen.

10.55 Uhr - Großherzog Henri am Hauptbahnhof

Der luxemburgische Großherzog ist am Hauptbahnhof angekommen, wo ebenfalls ein roter Teppich für den königlichen Besuch ausgerollt wurde.

10.35 Uhr - Grüße aus dem Zug

Auf Instagram gibt es ein erstes Bild der königlichen Reise ins Großherzogtum von dem belgischen Königspaar zu sehen. Der Sonderzug ist um 8 Uhr in Brüssel losgefahren.

10.30 Uhr - Der rote Teppich liegt vor dem Großherzoglichen Palast

Die Vorbereitungen für den Besuch des belgischen Königspaares laufen auf Hochtouren. Vor dem Großherzoglichen Palast in der Hauptstadt wurde der rote Teppich für den Empfang von König Philippe und dessen Gattin Mathilde ausgerollt. Die Ankunft des Zuges wird um 11.20 Uhr im Großherzogtum erwartet.

