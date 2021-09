Seifenkisten flitzen durch Differdingen

Rund 15 Seifenkisten starteten am Sonntagnachmittag in der Rue J.F. Kennedy in Differdingen zur 15. Ausgabe dieser etwas verrückten Veranstaltung. «Wegen Corona gibt es dieses Jahr ein paar weniger Teilnehmer als 2019», sagte einer der Organisatoren gegenüber L'essentiel.

Aber das hielt die etwa zwanzig Teilnehmer nicht davon ab, die paar hundert Meter am Steuer ihrer tollkühnen Kisten über die Strecke zu flitzen. Angefeuert wurden sie dabei von einem großen Publikum, dass sich das traditionelle Spektakel zum Schulanfang nicht entgehen lassen wollte.

(mme/L'essentiel)