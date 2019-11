Kleinere Unternehmen sind Luxemburgs Motor

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind der Motor der luxemburgischen Wirtschaft. Das geht aus einer Studie von Eurostat hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Als KMU gelten Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern. Sie erwirtschaften fast zwei Drittel (65,2 Prozent) der Wertschöpfung.

Nach Berechnung von Eurostat ist Luxemburg eines der europäischen Länder, in denen KMU das größte Gewicht haben. Das Großherzogtum liegt auf Platz 8. In Malta, Estland und Zypern sind diese Unternehmen noch wichtiger und machen etwas mehr als drei Viertel der Wertschöpfung aus. In Polen, Irland und dem Vereinigten Königreich lag der Anteil bei 50 Prozent.

Das wirtschaftliche Gewicht der KMU hat nichts mit der Anzahl der Unternehmen oder der Zahl der Beschäftigten zu tun. Auf europäischer Ebene machen KMU insgesamt 99,8 Prozent der registrierten Unternehmen aus, 66 Prozent der Beschäftigung und 56,2 Prozent der Wertschöpfung insgesamt.

(jg/L'essentiel)