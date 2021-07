Reisende aus Luxemburg bleiben zuversichtlich

Im August wird der 39-jährige Portugiese Eugenio in Luxemburg das Auto beladen, um mit seiner Frau und seinen Kindern in die Heimat zu fahren. «Wir nehmen immer das Auto, aber in Corona-Zeiten ist die Entscheidung noch einfacher. Solange die Grenzen offen sind, können wir fahren. Normalerweise verbringen wir die Zeit in Lissabon, wo die Großeltern arbeiten, aber dieses Jahr kommen sie zu uns in ein Ferienhaus im Norden, im Landesinneren, wo es weniger Infektionen gibt», sagt er.

Die gefährliche Delta-Variante, die in zahlreichen Reisezielen der Luxemburger wie Portugal, Spanien und der Region Provence-Alpes-Côtes d'Azur in Frankreich um sich greift, verängstigt die Urlauber aus Luxemburg nicht übermäßig. «Ich habe ein Ticket nach Budapest (in Ungarn). Wenn es abgesagt werden muss, macht das nichts, ich habe nicht viel dafür bezahlt», sagt Sandro, 25, der gerade aus Griechenland zurückkehrt. Maria, 41, die nächste Woche nach Apulien, Italien, abreist, hat die Entwicklung der Varianten nicht verfolgt. «Wenn es eine Änderung gibt, wird mich die Fluggesellschaft benachrichtigen», begründet sie.

Der 34-jährige Nihad macht sich mehr Sorgen um seinen Urlaub in Bosnien Ende Juli und hat eine Reiserücktrittsversicherung für seinen Flug abgeschlossen, genau wie die 51-jährige Corinne, die mit ihrer Familie nach Norditalien fliegen will. «Es wird schon alles gut werden», gibt sich ihre Tochter Sarah (20) zuversichtlich. «Ich war seit letztem Sommer nicht mehr weg.»

(Séverine Goffin/L'essentiel)