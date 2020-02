Betrüger zocken mit gefälschten Mails ab

Betrüger geben sich in Mails als Mitarbeiter des Zolldienstes aus. Viele Bürger hätten solche Mails erhalten und die Polizei in Kenntnis gesetzt, wie die Regierung am Mittwoch mitteilt.

Die potenziellen Opfer erhalten eine E-Mail, in der ihnen mitgeteilt wird, dass ein für sie bestimmtes Paket vom Zoll blockiert werde. Die Empfänger sollen dann eine Gebühr für die Freigabe des Pakets entrichten.

Die Zoll- und Verbrauchssteuerverwaltung teilte mit, sie würde «niemals E-Mails an die Empfänger von Paketen versenden» und sie zur Zahlung von Gebühren auffordern. Die Polizei empfiehlt denjenigen, die auf die E-Mail geantwortet haben, ihr Passwort zu ändern und Anzeige zu erstatten

