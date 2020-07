Polizist wurde bei Prügelei ins Gesicht geschlagen

Was ist wirklicham Freitag in Ettelbrück passiert? Ein Video, das eine Gruppe von Menschen bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zeigt, sorgte auf den sozialen Netzwerken für Aufmerksamkeit und veranlasste die Stadtverwaltung zu reagieren. Letztere beschloss rund um den Schulhof, auf dem es zur Gewalttat kam, Überwachungskameras zu installieren.

«Die Staatsanwaltschaft Diekirch wurde am Freitag gegen 20.40 Uhr darüber informiert, dass etwa dreißig Personen auf der Place Marie-Thérèse in eine Schlägerei verwickelt waren», bestätigen die Behörden gegenüber L'essentiel. Die Polizei musste vor Ort einschreiten, um «die Gemüter zu beruhigen». Einem der Beamten wurde beim Zugriff ins Gesicht geschlagen.

«Ein Untersuchungsbericht wurde erstellt, allerdings noch nicht an die Staatsanwaltschaft Diekirch weitergeleitet», heißt es seitens der Justizbehörde. Keine, der an der Schlägerei beteiligten Personen wurde verhaftet, der Fall sei aber noch nicht abgeschlossen. Eine polizeiliche Untersuchung sei im Gange, um alle Verantwortlichen zu ermitteln. Die Justiz wird unterdessen über die Fortschritte der Ermittlungen auf dem Laufenden gehalten.

(Thomas Holzer/L'essentiel)