UK-​​Mutante macht sich weiter in Luxemburg breit

In Luxemburg sind bislang 36 Fälle der britischen Corona-Mutation festgestellt worden. Diese Zahl wurde der CSV-Abgeordneten Martine Hansen am Dienstag von der Regierung auf Nachfrage in der Sitzung des Gesundheitsausschusses der Chamber genannt. Das bestätigte die CSV-Abgeordnete gegenüber L'essentiel . Zuvor hatte RTL darüber berichtet. Damit hat sich die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit der zunächst in Großbritannien aufgetretenen Corona-Variante B.1.1.7 innerhalb weniger Tage verdreifacht. In der zuletzt vorgelegten Statistik zur Verbreitung der Mutante in Luxemburg war noch von zwölf Fällen die Rede.

Das Bildungsministerium hatte am Montag zudem mitgeteilt, dass bei einem Kindergartenkind am Lënster Lycée International School die Variante festgestellt wurde. Zu den übrigen Personen, die mit der mutierten Variante des Erregers infiziert sind, hätten die Regierungsvertreter in der Ausschusssitzung keine näheren Angaben gemacht, wie der CSV-Abgeordnete Claude Wiseler erklärte. Die Regierung habe zudem in der Sitzung am Dienstagmorgen eine «sehr schnelle und gründliche Nachverfolgung» dieser Fälle der UK-Variante zugesagt.

(L'essentiel)