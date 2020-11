Menschen zieht es massenhaft in die Stadt

Am Samstag hatte man in den Einkaufsstraßen der Hauptstadt das Gefühl, es wäre der letzte Tag vor Weihnachten, an dem die Läden noch geöffnet haben: Autofahrer suchten verzweifelt nach einem Parkplatz auf dem Glacis, die Straßen waren schwarz vor einkaufslustigen Menschen und die Geschäfte waren überfüllt. War die Anzahl der Kunden im Inneren begrenzt, dann standen die Kunden Schlange. Dank des eher milden Wetters waren auch die Terrassen in Luxemburg gut gefüllt.

Zurückzuführen scheint der Andrang am Wochenende auf die Lockdowns in den Nachbarländern sowie die Angst vor härteren Maßnahmen im Großherzogtum. «Die Einwohner erledigen bereits ihre Weihnachtseinkäufe, aus Angst, dass der Lockdown in Luxemburg vor den Feiertagen verhängt wird», erzählten Verkäuferinnen in der Grand-Rue. «Zudem sind viele Franzosen unterwegs, die theoretisch nur mit einem gültigen Zertifikat einreisen dürfen.» Auch die Belgier sind zahlreich erschienen. Der belgische Sender RTL Info drehte auf der Place d'Armes und stieß dabei sogar auf junge Flamen, die 300 Kilometer für einen Drink auf der Terrasse zurückgelegt hatten.

Angesichts dieses Anstiegs an Besuchern appellieren die Behörden erneut an die «individuelle Verantwortung», erklärte Liz Thielen, Pressesprecherin von Premierminister Xavier Bettel. «Wir werden die Geschäfte nicht schließen, aber das Prinzip bleibt, die Kontakte in diesem entscheidenden Moment einzuschränken.»

(sg/L'essentiel)