«Rollt alles normal auf der Straße, brauche ich 30 Minuten. Heute Morgen waren es eine Stunde und 15 Minuten. Der Verkehr ist wieder wie vor Corona – oder schlimmer», beschreibt Thomas seinen Weg zur Arbeit seit der Rentrée. Zwischen seinem Zuhause in der Nähe von Zoufftgen und seinem Büro in Limpertsberg häufen sich die Staus wieder. Belgische Grenzgänger beobachten dasselbe Phänomen. Aurélie konnte ihre Strecke zwischen Habay und Leudelingen während Corona in 20 Minuten weniger ablegen als gewohnt. Jetzt verbringt sie vor Dienstbeginn wieder 50 Minuten im Auto. «Am Abend ist es sogar manchmal mehr», sagt sie genervt.

«Wir sind wieder bei 95 Prozent des Vorkrisen-Verkehrs, auf einigen Straßen sogar bei 100 Prozent», bestätigt die Straßenverwaltung die Beobachtungen. Es sei eine «Rückkehr zur Normalität». Obwohl weiterhin Homeoffice-Regelungen bestehen, sind sowohl nationale Straßen und Autobahnen betroffen.

«Verlängerung der Fahrzeiten und der Zunahme an Staus»

Auch der ACL und die Zähler bestätigen den Trend der «Verlängerung der Fahrzeiten und der Zunahme an Staus». Auf dem Bettemburger Kreuz auf der A3 – die meist befahrene Straße – werden in beide Richtungen wieder rund 80.000 Fahrzeuge pro Tag gezählt. Im April 2020 war diese Zahl auf 28.000 gesunken ist, von März bis Mai 2021 lag sie noch bei 60.000. Die deutsche Grenze auf der A1 (ebenfalls in beiden Richtungen) überschreiten zwar weiterhin weniger Fahrzeuge als durchschnittlich im Jahr 2020 (22.500 Fahrzeuge pro Tag gegenüber 27.000), aber immer noch deutlich mehr als 2019 (19.623). Der Grenzverkehr aus und in Richtung Belgien auf der A6 nähert sich ebenfalls dem Vorkrisenniveau (rund 55.000 Fahrzeuge pro Tag).

Nach Angaben des Navigationsunternehmens Tom Tom erreichen die Staus seit zwei Wochen das Niveau von 2019. Hier verbrachten Menschen im Durchschnitt 163 Stunden pro Jahr in Staus – sechs Tage und 19 Stunden. 2020 sank dieser Wert auf vier Tage und neun Stunden pro Jahr. In den vergangenen sieben Tagen war das Stauaufkommen um 8 und 17 Uhr landesweit fast immer höher als die Durchschnittswerte im Jahr 2019. Gestern gegen 18 Uhr zählte Tom Tom in Luxemburg 23 Staus auf einer Gesamtlänge von 19,2 Kilometern.

