Am Wochenende kommt der Frühling nach Luxemburg

In den vergangenen Tagen war es in Luxemburg so kalt wie lange nicht mehr. Doch der Wetterumschwung kommt: Zum Wochenende sagt der Wetterdienst Météolux frühlingshaftes Wetter voraus.

Im Laufe der Woche erwarten die Experten vom Findel steigende Temperaturen. Bereits am Samstag klettert das Thermometer bei einem Sonne-Wolken-Mix auf bis zu zwölf Grad. Am Sonntag strahlt die Sonne von einem wolkenfreien Himmel bis zu neun Stunden lang. Das Quecksilber steigt dann sogar bis zur 15-Grad-Marke.

(sw/L'essentiel)