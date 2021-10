Ein «zukunftsweisendes» Budget für 2022

Die Wirtschaft des Großherzogtums hat das Jahr 2020 gut überstanden, die Staatsfinanzen sind trotz der Krise stabil. Das erklärte Finanzminister Pierre Gramegna (DP) am Mittwoch bei der Vorstellung des Entwurfs des Staatshaushalts für das Jahr 2022 in der Abgeordnetenkammer. Zwar sei das Bruttoinlandsprodukt um 1,8 Prozent zurückgegangen, allerdings sei das Minus im Großherzogtum deutlich geringer ausgefallen, als in der Eurozone, wo insbesondere das Coronavirus zu einem Rückgang von 6,5 Prozent geführt habe.

Insgesamt habe Luxemburg die Krise vor allem «dank zahlreicher Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen und Haushalte sowie der starken Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft» besser überstanden, als zu Beginn der Krise befürchtet wurde. So habe das Land bereits Anfang 2021 wieder das Vorkrisenniveau erreicht.

Defizit von 1,23 Milliarden Euro

Wie Gramegna ausführte, rechnet der Staat im nächsten Jahr mit Einnahmen in Höhe von 22,3 Milliarden Euro (plus 4,3 Prozent im Vergleich zu 2021). Dem stehen Ausgaben in Höhe von 23,5 Milliarden Euro (plus 3,4 Prozent) gegenüber. Unter dem Strich steht damit ein Minus von rund 1,23 Milliarden Euro. Im Ganzen wird das Defizit für die öffentliche Verwaltung für das Jahr 2022 auf 143 Millionen Euro geschätzt, was 0,2 Prozent des BIP entspricht und deutlich unter der in den europäischen Verträgen festgelegten Drei-Prozent-Grenze liegt.

«Das Finanzministerium konnte einen derart zukunftsweisenden Staatshaushalt für 2022 vorlegen, weil die Wirtschaftsentwicklung im laufenden Jahr deutlich besser als erwartet ausgefallen ist», sagte Gramegna. Das geplante Budget bereite das Land auf die Herausforderungen von morgen vor.

Öffentliche Investitionen

In den kommenden Jahren will die Regierung verstärkt in öffentliche Projekte investieren. Ausgaben in Rekordhöhe sollen «qualitativ hochwertige Infrastrukturprojekte und die Stärkung wichtiger Strukturen» ermöglichen. 3,2 Milliarden Euro oder 4,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen darauf. In den Jahren 2016 bis 2021 hatte Luxemburg im Schnitt 3,9 Prozent seines BIP in diesen Bereich gesteckt.

Sozialleistungen

Fast die Hälfte der Ausgaben (47 Prozent) des Haushaltsentwurfs 2022 sind für Sozialleistungen, Subventionen und Zuschüsse im sozialen Bereich vorgesehen. Die Mittel für den Nationalen Solidaritätsfonds werden um fünf Prozent auf 367 Millionen Euro angehoben, was insbesondere auf die Erhöhung der Teuerungszulage (AVC) um 200 Euro und die Anpassung des Einkommens für soziale Eingliederung (Revis) um 2,8 Prozent zurückzuführen ist. Auch die Familienzulagen werden seit dem 1. Oktober 2021 indexiert.

Klimakrise

765 Millionen Euro sind im neuen Haushaltsentwurf für Klima- und Umweltinvestitionen vorgesehen. Diese sollen bis zum Jahr 2024 auf 975 Millionen steigen. Zu den Schlüsselprojekten zählen der weitere Ausbau des Bahn- und Straßenbahnnetzes sowie die Fortentwicklung einer sanften Mobilität. Das mehrjährige Investitionsprogramm (2021 bis 2025) beläuft sich auf 1,8 Milliarden Euro.

Digitalisierung

Um die Digitalisierung der luxemburgischen Wirtschaft voranzutreiben, steigen die Investitionen im neuen Haushaltsentwurf im Vergleich zu 2020 um fast 50 Prozent auf 235 Millionen Euro. Für den Zeitraum von 2021 bis 2025 werden Mittel in Höhe von 1,1 Milliarden bereitgestellt. Cybersicherheit und -verteidigung, der Mobilfunkstandard 5G sowie «ultraschnelle und sichere Kommunikationsinfrastrukturen» sind laut Gramegna die Vorzeigeprojekte.

Wohnen

«Der Bau von bezahlbarem Wohnraum ist eine Priorität der Regierung», erklärte der Finanzminister. Diese schlage sich entsprechend im Haushaltsentwurf 2022 nieder: 228 Millionen will die Regierung im Jahr 2022 in diesen Bereich investieren – 77 Prozent mehr als im Vorjahr.

Bildung

Ein weiterer Schwerpunkt des Haushaltsentwurfs liegt im Bereich der Bildung. Drei Milliarden Euro werden hier eingeplant. Das sind etwa zehn Prozent mehr als im Haushalt des Vorjahres. Mit der Aufstockung der Mittel sollen insbesondere kostenlose Essen für bedürftige Kinder sowie kostenlose Betreuung in den Maisons-Relais während des Schuljahres finanziert werden.

«Das Ende des Tunnels ist in Sicht, und es ist an der Zeit, die Grundlagen zu schaffen, um das soziale Gefüge weiter zu stärken, die Digitalisierung zu beschleunigen und den Klimawandel frontal anzugehen. Das tut dieser Staatshaushalt, wobei die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts ab 2022 eingehalten werden», kommentierte Gramegna den Haushaltsentwurf.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)