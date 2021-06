Obduktion soll Todesursache des 36-​​Jährigen klären

In der Straße Um Haff in Goesdorf bei Esch/Sauer war es gestern Nachmittag wieder ruhig. Von den rund 300 Bewohnern des Dorfes standen einige auch am Tag danach unter Schock, nachdem ein 36-jähriger Mann am späten Sonntagnachmittag verstarb.

«Der Krankenwagen kam gegen 18.15 Uhr an», erzählt eine Frau, die an dem Unglücksort wohnt. Die Eingangstür des Hauses ist mit einem Polizeisiegel versehen worden. «Ich war im Laufe des Nachmittags in meinem Garten und habe keine Geräusche oder Schreie gehört. Ich habe nur gehört, dass einer der beiden Brüder die 112 gewählt hat», fährt die Frau fort.

«Sie hätten den jüngeren Bruder in seiner Verzweiflung sehen sollen»

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Diekirch starb der 36-jährige Mann aus bislang ungeklärter Ursache. Doch dem Tod sei offenbar ein Streit mit seinem 30-jährigen Bruder vorausgegangen. Eine Obduktion des Opfers zur Bestimmung der genauen Todesursache wurde am Montagnachmittag durchgeführt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der jüngere Bruder gestern Nachmittag vom Ermittlungsrichter vernommen.

«Sie hätten den jüngeren Bruder in seiner Verzweiflung sehen sollen», erzählte eine Nachbarin, «er hat gefleht: Bitte macht, dass er lebt, bitte macht, dass er lebt.» Ihren Angaben zufolge hätten die beiden Brüder seit ihrer Kindheit in Goesdorf gelebt und dort die Grundschule besucht. Später lebte offenbar nur noch der ältere der beiden dort, aber der Jüngere sei ihn von Zeit zu Zeit besuchen gekommen. Beide seien arbeitslos gewesen. «Es war nicht ungewöhnlich, dass sie betrunken an der Bushaltestelle in der Nähe des Rathauses ankamen», sagte ein Anwohner in der Straße Op der Virstad.

(Jean-François Colin/L'essentiel)