«Natur&ëmwelt»-​​Buch gewinnt Marketing Award

Das Buch «E Bléck an eis Natur vun A-Z» der luxemburgischen Naturschutzorganisation natur&ëmwelt hat Gold beim Best of Content Marketing Award 2021 gewonnen. Wie der Verein am Freitag mitteilt, hat das Buch in der Kategorie der Non‐profit-Verbände und -Institutionen überzeugt.

In der Begründung der Jury wird das luxemburgische Werk in den höchsten Tönen gelobt, wie es in der Mitteilung heißt. Demnach sei natur&ëmwelt mit dem Buch der Spagat zwischen Tradition und Moderne gelungen: Ein «traditionelles Lexikon in die heutige Zeit gebracht. Ein echter Publikumsliebling. Liebenswert altmodisch, aber passend. Vielversprechend nostalgisch.»

Ein Buch zum 100-jährigen Jubiläum

Natur&ëmwelt veröffentlichte das deutschsprachige Buch anlässlich des 100-jährigen Jubiläums: Dabei handle es sich nicht um eine chronologisch geordnete Vereinsgeschichte, sondern um ein modernes Werk, indem die wichtigsten Begriffe aus dem luxemburgischen Natur- und Umweltschutz leicht verständlich erklärt würden. Zudem sei es so vielseitig wie die Organisation selbst und sei an und mit den etwa 40 Mitwirkenden gewachsen.

Das vom Ministerium für Umwelt, Klima und Nachhaltige Entwicklung mitfinanzierte Jubiläums-Buch ist für 45 Euro im Shop nature im Haus vun der Natur in Kockelscheuer (Mo-Fr von 8.30 bis12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr), im Biodiversum und in jeder gut sortierten Buchhandlung erhältlich.

(L'essentiel)