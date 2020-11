Wahnsinnswetter füllte die Einkaufsstraßen

In den Straßen der Hauptstadt hat an diesem Wochenende noch immer großes Treiben geherrscht. Bei strahlendem Wetter wurde die Grand-Rue von Musikern beschallt, einer spielte «Titanic» auf dem Akkordeon. Auf der Place d'Armes waren die Terrassen gut besetzt, während der Parkplatz von Le Glacis wie in der Vorwoche zum Bersten voll war.

Die meisten Passanten auf der Straße trugen Masken. Einige, wie Matthias und Valentina, 24 und 22 Jahre alt, kamen, um «ein wenig einzukaufen und Weihnachtseinkäufe zu erledigen», wie sie erzählten. «Überfüllte Geschäfte meiden wir aber». Andere kamen gar nicht um einzukaufen, sondern «um nach einer anstrengenden Arbeitswoche den Kopf frei zu bekommen», wie beispielsweise die 25-jährige Amina. Sie und ihre Freundin Alessandra sagten, sie hätten keine allzu große Angst sich bei ihrem Bummel mit Corona zu infizieren da sie Masken trügen und häufig Desinfektionsgel verwendeten.

Einkaufstouristen aus den Nachbarländern

«Viele Kunden kommen, weil wir Schlussverkauf haben», erzählte eine Schuhverkäuferin. Laut ihr seien viele Kunden «Anwohner, aber auch viele Menschen aus den Nachbarländern», wo die Geschäfte geschlossen sind. Das bestätigte die Verkäuferin in einer Parfümerie, die wegen des großen Andrangs die Besucherzahl begrenzen musste. Auch Aurélie, 31, aus Belgien erklärte ihren Besuch so: «Bei uns ist alles geschlossen, also kommen wir hierher.»

In Restaurants seien «etwas mehr Leute als sonst», berichtete ein Kellner, der sich freute, das so Kunden nach Luxemburg kämen, die sonst vielleicht nicht hier wären. Nicolas und Mathilde, ein junges Ehepaar, kam nicht zum Einkaufen, sondern für einen zweitägigen Stadtausflug. Sie waren aus dem Süden von Brüssel angereist, um das gute Wetter und die Möglichkeit etwas zu machen auszunutzen. «Wir suchen nach ein bisschen Leben, das im Moment zu Hause fehlt», schloss die junge Frau.

(jg/L'essentiel)