Cube4T8 bricht auf in die Zukunft der Mobilität

Cube4T8 hat seinen Sitz in der Rue d'Innovation in Kockelscheuer – wie passend. Denn das Unternehmen will unter der Leitung von Laurent Gouverneur neue innovative Mobilitätsangebote entwickeln. Damit will es zu einem der luxemburgischen Akteure in der Mobilität von morgen werden.

Die Abteilung, die sich diesem Ziel verschrieben hat, trägt den Namen Out of the Box. Hier sollen neue Ansätze ausprobiert werden. Damit will sich die neue Losch Luxembourg Gesellschaft auf Projekte in den Bereichen MaaS (Mobility-as-a-Service), Elektromobilität und Fahrzeuganbindung konzentrieren.

Cube4T8 wird aber auch die spanische Marke Silence, sie ist europäischer Marktführer bei Elektrorollern, und die deutsche Marke StreetScooter, sie ist für elektrische Nutzfahrzeug zuständig, importieren und vertreiben. Am Donnerstagabend hat die Marke Silence ihren brandneuen Concept Store in Luxemburg-Bonneweg eröffnet.

(Denis Berche/L'essentiel)