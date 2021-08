So können Sie «Capitani» auf dem Fahrrad entdecken

«Capitani»-Fans können mit dem Fahrrad in die Fußstapfen ihrer Helden treten. Alain Collot, Gründer der Website luxvelo.lu, hat nun eine entsprechende Route vorgestellt: «Als ich die Serie sah, fand ich sie interessant und malerisch. Ich wollte mehr über die Drehorte erfahren», erklärt Collot. Auf dem Programm steht ein 50 km langer Rundkurs, davon 36 km Radwege, der idealerweise am Luxexpo-Parkplatz in Kirchberg beginnt. Nach einigen Kilometern auf steilen Radwegen kommen die Radler in Junglinster an, einem der Drehorte der Serie, wo vor allem das Rathaus der Gemeinde zu sehen ist.

Dann führt sie eine angenehme kleine Straße nach Burglinster, einem schönen Dorf, das in der Serie Manscheid genannt wird. «Die Luftaufnahmen des Dorfes wurden in Burglinster gedreht, ebenso wie viele Szenen, in denen wir gepflasterte Straßen sehen. Wir finden auch das Haus der Protagonisten, den Gasthof, die Bäckerei und die Kirche», erklärt Alain Collot. Fans der Serie, die ein gutes Auge haben, werden all diese Orte im Dorf leicht finden und können sie in aller Ruhe fotografieren.

Der Rest der Tour besteht aus einer angenehmen Fahrt zurück in die Hauptstadt. Zunächst auf Nebenstraßen nach Lintgen, dann weiter auf dem Radweg PC15. Abgesehen von einigen kurzen steilen Anstiegen weist die Route keine größeren Schwierigkeiten auf. Wer nicht nur Couchpotatoe sondern auch Sportskanone ist, kann auf die Fahrt im Pfaffenthal-Lift verzichten und stattdessen zurück auf den Kirchberg strampeln. Muskelkater am nächsten Tag garantiert!

(jg/L'essentiel)