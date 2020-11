Lehrer verursacht Mini-​​Cluster an Schule

Auch Luxemburgs Schulen bleiben von der zweiten Pandemie-Welle nicht verschont. Daher musste die Regierung ein neues Zählsystem einsetzen, um das Ausmaß der Infektionen innerhalb einer Schule und die daraus resultierenden Risiken abschätzen zu können.

Bilanz der vergangenen Woche



.1. Szenario(Schüler oder Lehrer, der sich außerhalb der Schule infiziert hat): 479 Fälle

.2. Szenario (zwei positive Fälle in einer Klasse mit einer Infektionsquelle außerhalb der Schule): 193 Fälle

.3. Szenario (drei bis fünf positive Fälle in einer Klasse): 90 Fälle

.4. Szenario (mehrere positive Fälle, die miteinander verbunden sind oder mehr als fünf Fälle in einer Klasse): 33 Fälle

Das Worst-Case-Szenario für das Ministerium ist, wenn mehrere positive Fälle innerhalb einer Schule miteinander verbunden sind oder wenn eine Klasse mehr als fünf Fälle verzeichnet. In der vergangenen Woche befanden sich insgesamt drei Schulen im Großherzogtum in dieser Situation. Von den zehn positiven Fällen, die in einer Schule festgestellt wurden, waren acht davon Lehrer. Dementsprechend mussten die Grundschulzyklen 1, 3 und 4 unter Quarantäne gestellt werden. «Insgesamt elf der in den betroffenen Klassen durchgeführten Tests fielen positiv aus», wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte.

Die Rolle der Erwachsenen bei der Übertragung des Virus

Ein ähnliches Szenario spielte sich in einer anderen Schule ab. Doch diesmal wurden die Schüler von zwei Klassen unter Quarantäne gestellt, nachdem ein Lehrer positiv getestet wurde. Insgesamt waren zwölf Schüler und zwei Lehrer an dieser Schule mit dem Coronavirus infiziert. «Angesichts der Tatsache, dass ein Erwachsener am Ursprung der Infektionskette stand, muss eine eingehende Analyse der Situation durchgeführt werden, um mehr Informationen über die Rolle der Erwachsenen bei der Übertragung des Virus zu liefern», so das Ministerium.

In einer weiteren Schule habe ein Schüler sechs Klassenkameraden angesteckt. «Weil die betroffene Klasse unter Quarantäne gestellt wurde, konnte die Infektionskette unterbrochen werden. Es wurde keine Übertragung auf eine andere Klasse festgestellt», so das Ministerium.

