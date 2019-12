Deadline für Paket-​​Zustellungen rückt näher

Die Weihnachtszeit ist die aktivste Zeit des Jahres für Post- und Paketzusteller. Dies ist nicht nur auf den Versand von Weihnachtsgeschenken zurückzuführen, sondern mittlerweile vor allem auf Online-Bestellungen. «In einer Woche hatten wir 30.000 Pakete zu bearbeiten», sagt Carmen Engels, Kommunikationsmanagerin bei POST Luxemburg.

Etwa dreißig Zeitarbeitskräfte wurden für diese Zeit eingestellt, um die Belegschaft zu ergänzen und die zusätzliche Arbeitslast zu bewältigen. «Im Paketverteilzentrum arbeiten wir sechs Tage die Woche, entsprechend der normalen Arbeitszeit. Pakete, die bis zum 23. Dezember ankommen, werden pünktlich am 24. Dezember zugestellt», fügt sie hinzu. Es wird alles getan, um sicherzustellen, dass die Geschenke an Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum liegen.

Bei DHL Express Luxembourg erklärt Marketing Managerin Séverine Watrin, dass «alle Pakete, die morgens in unserer Basis in Brüssel ankommen, noch am selben Tag zugestellt werden. Alle, die in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember ankommen, werden tagsüber ausgeliefert». 20 bis 25 weitere Mitarbeiter sind für die Lieferung zuständig, um die Termine einzuhalten. «Trotz eines Höchstmaßes an Aktivität läuft alles gut. Zumal es gute Wetterbedingungen für den Luft- und Straßenverkehr gibt. Alle Ampeln stehen auf grün», schließt sie.

(Marion Mellinger/L'essentiel)