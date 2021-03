Geflüchtete schreibt Dankesbrief an Asselborn

Vor einigen Tagen hat Jean Asselborn eine ungewöhnliche Zuschrift erhalten. Der Minister postete am Montagabend auf Facebook die mit Füller geschriebenen Worte einer jungen Geflüchteten namens Asma.

«Sie haben einen großartige Arbeit für mich, meinen Bruder und alle Kinder geleistet», hieß es auf dem karierten Blatt, das dem Politiker zugeschickt wurde. Die 14-Jährige ist eine von zwölf unbegleiteten Minderjährigen, die am 15. April 2020 in Luxemburg ankamen, nachdem sie in mehreren Lagern in Griechenland gelebt hatten. Es war Jean Asselborn selbst, der die jungen Menschen aus Afghanistan und Syrien auf dem Rollfeld begrüßte.

Obwohl sie sich weit weg von ihrer Familie und ihrer Heimat befindet, ist die junge Geflüchtete ihrer Wahlheimat und vor allem dem Minister sehr dankbar. Sie schreibt: «Ich hoffe, dass ich, wenn ich groß bin, eine nützliche Person für die Gesellschaft sein werde (...) so wie Sie. Danke, dass Sie uns mögen, ich mag Sie sehr», schrieb sie ihm.

«Hier lebt man ohne Angst und Hunger.»

Ein Dankeschön, das Jean Asselborn rührt, wie er schreibt. Es verdeutliche ihm, dass er sich wieder auf «die Wichtigkeit der Asylfragen» besinnen will. Zudem wolle er sich seinen offenen Geist bewahren, «um Asma und vielen anderen eine Chance zu geben, hier ohne Angst und Hunger zu leben».

Luxemburg hatte sich 2020 verpflichtet, sich an der Umsiedlung von Flüchtlingen aus Griechenland zu beteiligen, um die bereits überfüllten Lager zu entlasten. Im Januar 2021 kamen vier weitere Minderjährige in Luxemburg an. Seit April sind 25 Flüchtlinge, darunter 16 unbegleitete Minderjährige, im Großherzogtum aufgenommen worden.