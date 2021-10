Mehr als 10.000 Euro auf der A6 beschlagnahmt

Luxemburger Polizisten haben am Donnerstagabend eine große Menge undeklariertes Bargeld und geringe Mengen Cannabis auf der Autobahn A6 bei Capellen beschlagnahmt. Die Kontrolle von Zoll und Polizei fand im Rahmen der grenzüberschreitenden Aktion «Hazeldonk» statt, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Den Beamten fielen dabei mehr als 10.000 Euro an Bargeld in die Hände.

Die Aktion fand auch zeitgleich in Belgien, Frankreich und den Niederlanden statt. Von 18 Uhr bis Mitternacht kontrollieren die Beamten nach Polizeiangaben auf dem Rastplatz Capellen Fahrzeuge die in Richtung Luxemburg-Stadt unterwegs waren. Dabei wurden 36 Fahrzeuge durchsucht und 39 Personen kontrolliert.

Mit der internationalen Zusammenarbeit wollen die Staaten dem Drogentourismus begegnen und gleichzeitig die Verkaufsstellen in den Niederlanden zerschlagen. Benannt ist die Aktion nach dem niederländischen Ort Hazeldonk an der Grenze zu Belgien. Die Ortschaft gilt als einer der Hauptumschlagsplätze im europäischen Drogenhandel. Die internationale Kontrollaktion geht zurück auf eine französisch-holländische Initiative aus dem Jahre 1995. Die anderen Partnerländer sind erst später hinzugekommen.

(hoc/nc/L'essentiel)