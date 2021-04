Tod geimpfter Frau in Luxemburg wird untersucht

Nach dem Tod einer geimpften Frau in Luxemburg wird ermittelt. Wie eine Sprecherin der luxemburgischen Justiz gegenüber L'essentiel erklärt, soll eine Obduktion Klarheit über die Todesursache der 74-Jährigen bringen. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einer Erklärung mitteilt, sei sie am 10. April über einen «verdächtigen Todesfall» im Krankenhaus informiert worden. Laut dem behandelnden Arzt hätte ein Zusammenhang zwischen dem Tod der Person und ihrer zwei Wochen zuvor erfolgten Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff gegen das Coronavirus nicht ausgeschlossen werden können.

Auch der von L'essentiel befragte Gesundheitsdirektor Jean-Claude Schmit bestätigte die Informationen. Der Todesfall hätte sich am vergangenen Wochenende ereignet und würde eine 74 Jahre alte Person betreffen, die vor zwei Wochen geimpft wurde. Dr. Schmit war zum aktuellen Zeitpunkt nicht in der Lage, weitere Informationen zu geben.

Lothringen unterstützt Untersuchung

Ziel ist es herauszufinden, ob der Tod der Person mit der Impfung zusammenhängt oder nicht. Die luxemburgische Untersuchung wird mit Hilfe des Zentrums für Arzneimittelüberwachung in Lothringen durchgeführt, sagte Jean-Claude Schmit. Diese hat ihren Sitz in Nancy.

Nach den neuesten Zahlen, die am Dienstagabend veröffentlicht wurden, sind im Großherzogtum seit Beginn der Impfkampagne 135.091 Impfdosen verabreicht worden, und 35.103 Personen haben bereits ihre zweite Dosis erhalten.

