Ex-​​Bürgermeister von Esch ist gestorben

François Schaack ist mit 91 Jahren gestorben. Das berichtete RTL am Mittwoch. Der ehemalige Bürgermeister regierte Esch an der Alzette von 1990 bis 2000.

Die gebürtige Escher wurde 1969 erstmals in den Gemeinderat gewählt. Als Mathematiklehrer unterrichtete er am Lycée de Garçons in Esch.

(L'essentiel)