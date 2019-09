Mehr sozialen Wohnraum für Bedürftige

Unbesetzter und privater Wohnungsbestand kann zur Unterbringung von Menschen mit geringem Einkommen genutzt werden und so helfen, die Wohnungsnot zu bekämpfen. Die Gestion Locative Sociale (GLS) ermöglicht Verbänden, Gemeinden und Sozialämtern in Luxemburg, solche Wohnungen anzumieten. «Die GLS unterstützt Kommunen bei ihrer Pflicht, Menschen in Not zu helfen, direkt oder indirekt». So steht es in einer Antwort der Bauministerin Sam Tanson auf eine parlamentarische Anfrage von Déi Gréng.

Ende 2018 seien auf nationaler Ebene 714 Wohneinheiten nach dem GLS-Modell verwaltet worden. Die Ministerin schätze einen Anstieg auf rund 800 Einheiten bis Ende 2019. Derzeit hat das Ministerium für Wohnungswesen 25 Kooperationspartner, die an dieser Maßnahme teilnehmen. Vereinbarungen mit zwei weiteren Akteuren werden derzeit unterzeichnet.

Umfassende Betreuungsangebote

Neben der kostengünstigeren Unterbringung profitieren die Mieter von der sozialen Betreuung. Das Ziel: Teilnehmer in ihrer Selbständigkeit zu stärken und sie «mittelfristig wieder an den ersten Immobilienmarkt heranzuführen», erklärt die Ministerin weiter. Aus diesem Grund wird die Laufzeit des Mietverhältnisses zunächst auf drei Jahre festgelegt, außerdem wird ein Zeitplan für den Entwicklungsprozess erstellt.

Dieser Zeitraum kann je nach Verfassung oder Motivation des Teilnehmers verlängert werden. «Es ist wichtig, Menschen, die nach drei Jahren noch nicht stabil sind, weiterhin unterstützen zu können», fügt die Wohnungsbauministerin hinzu.

