Die Tram-​​Baustelle ist ein Wettlauf mit der Zeit

Das Bitumen fließt, die Maschinen ächzen und quietschen unter der Volllast und die Pflastersteine nehmen – einer nach dem anderen – ihren Platz ein. Unzählige Arbeiter schuften Hand in Hand. Für das eine Ziel läuft die Baustelle an der Place Emile Hamilius in der Hauptstadt seit Montag auf Hochtouren: Die Fertigstellung des Straßenbahnabschnitts.

Denn aufgrund des kollektiven Urlaubs, wird die Inbetriebnahme des Straßenbahnabschnitts B zu einem Wettlauf mit der Zeit. «Wir hatten Verzögerungen wie alle anderen auch, aber wir haben die Zeitpläne angepasst und sind zuversichtlich, dass wir die Termine für die Inbetriebnahme im Dezember einhalten können», betont Helge Dorstewitz, der neue Linienmanager von Luxtram.

Seit der Übernahme am Montag haben 170 bis 200 Personen an Abschnitt B gearbeitet. Sie übernahmen die Nachfolge der Mannschaften, die während des Kollektivurlaubs nur halb so zahlreich waren. «Wir haben diese Gelegenheit genutzt, um die Arbeiten durchzuführen, die eine Verengung der Straße erforderten», erklärt Helge Dorstewitz.

« Die Arbeit mit den Masken in der Hitze ist nicht einfach. »

Mit der Corona-Pandemie haben sich auch die Gewohnheiten der Arbeiter geändert. Die Kapazität der Kantinen und Umkleideräume wurde erhöht und bei Arbeiten, bei denen ein Abstand von zwei Meter nicht eingehalten werden können, müssen Masken getragen werden. Eine Fahrt mit fünf Arbeitern in einem Kleinbus steht gar nicht zur Debatte. «Die Arbeit mit den Masken in der Hitze ist nicht einfach, aber wir stellen sicher, dass alle geschützt sind», sagt Carlos Fernandes Nunes, Teamleiter. Dabei sei es nicht immer einfach, das Tragen der Masken durchzusetzen, «aber wir schaffen es. Es gibt verschiedene Ebenen der Kontrolle».

Über die Kosten für die Fertigstellung könne Luxtram noch keine Angaben machen. Es sei unmöglich, diese zu beziffern. Sicher sei nur, dass die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen einen Einfluss auf die Kosten haben.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)