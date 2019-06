2019 rollt wieder kein Blankenberge-​​Express

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eigentlich sollte im Sommmer 2019 der Betrieb wieder normal laufen. Doch nun streichen die CFL auch in diesem Jahr die Sonderzüge von Luxemburg nach Blankenberge an die belgische Küste. Grund seien Arbeiten an den Schienen, wie das Luxemburger Wort mitteilt.

Der Luxembourg-Blankenberge-Express verkehrte seit 1978 immer im Juli und August. Mehr als 200.000 Fahrgäste nutzten den Sonderzug bereits für einen Ausflug an die belgische Küste. Seit 2016 steht der Zug allerdings still.

(fj/L'essentiel)