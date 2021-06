Federico Giusto will für Luxemburg ins All

Ein Kindheitstraum. Schon als Kind in Mailand hatte Federico Giusto Sterne im Kopf. Sie haben ihn nie losgelassen. Als die Europäische Weltraumorganisation (ESA) zu Bewerbungen für das Astronauten-Programm ausrief, zögerte der 27-Jährige keine Sekunde.

Federico kam 2008 mit seiner Familie nach Luxemburg und drückte an der Internationalen Schule Luxemburg für seinen Traum die Schulbank. Danach zog es ihn zum Studium nach England an die Universität Loughborough. «Ich hatte Glück. Als ich 2013 ging, steckte die Raumfahrtindustrie in Luxemburg noch in den Kinderschuhen. Fünf Jahre später hatten sich viele Unternehmen etabliert und ich konnte zurückkehren.» Seit zweieinhalb Jahren arbeitet der 27-jährige italienisch-luxemburgische Ingenieur bei ispace Europe in Hollerich. Die ersten Rover (fahrende Roboter) des Unternehmens sollen im nächsten Jahr auf dem Mond landen.

Große Vorbilder

Und der Strassener würde gerne Thomas Pesquet und den großen italienischen Astronauten nacheifern. Dort will er allerdings die Farben des Großherzogtums vertreten. «Es überrascht mich nicht, dass es so viele luxemburgische Kandidaten gibt, angesichts der Arbeit, die hier in der Industrie, an der Universität und sogar in den Schulen geleistet wird. Das Land ist ein wichtiger Akteur geworden.» Viele seiner im Ausland ansässigen Kollegen hätten sich ebenfalls beworben. Dieses für viele Enthusiasten «unmögliche Ziel» habe Gestalt angenommen.

«Ich will dafür arbeiten», sagt Federico und hofft, unter den 1500 zu sein, die die erste Auswahlstufe bestehen. Er ist noch jung und freut sich auch über die Schaffung eines Astronautenpools, der neue Möglichkeiten biete. «So können sich diejenigen, die nicht in Vollzeit arbeiten werden, in ihren Unternehmen weiterbilden. Um dann die Gelegenheit zu ergreifen, wenn sie sich ergibt.» Zudem sei die Raumfahrt nicht mehr nur eine Domäne der staatlichen Agenturen. Der Raumfahrtsektor habe durch die Beteiligung privater Unternehmen an Fahrt gewonnen. Die nächste Rekrutierungskampagne könne so vielleicht schon in weniger als zehn Jahren starten.

Welche Eigenschaften braucht man als Astronaut? «Zu wissen, wie man schwierige Entscheidungen trifft und dabei einen kühlen Kopf bewahrt, körperlich fit zu sein, logisch zu denken, Teil eines Teams zu sein...», zählt Federico auf. In einem multikulturellen Team wird Federico mit seinen Erfahrungen aus Luxemburg sicher keine Schwierigkeiten haben.

(nm/L'essentiel)