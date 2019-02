«Les Thermes» feiern zehnjähriges Jubiläum

3,5 Millionen Besucher hat das auffallende Wellnesszentrum «Les Thermes» in den vergangenen zehn Jahren angelockt und ist damit zu einer Freizeit-Institution im Großherzogtum geworden, die mittlerweile rund 100 Mitarbeiter beschäftigt. Dabei sei die Konkurrenzsituation im Land nicht ohne, tummeln sich hier doch ungefähr 80 Schwimmbäder, wie Direktorin Jutta Kleiber im Gespräch mit L'essentiel erklärt.

Neues Fitness-Studio Vitaly-Fit



Neu ins Centre Aquatique Les Thermes integriert ist seit Anfang Januar auch das Fitness-Studio Vitaly-Fit. Im gewöhnt außergewöhnlichen Look des Gebäudes kann man hier in gemütlicher Atmosphäre an modernsten Geräten trainieren, digitale Trainings-Aufzeichnung und Netflix inklusive. «10 Joer - 10 Iwwerraschungen»



Den zehnten Geburtstag feiert das Bade- und Wellnesszentrum mit zehn Aktionstagen vom 1. bis zum 10. Februar getreu dem Motto «10 Joer - 10 Iwwerraschungen». An jedem Tag gibt es eine andere Aktion, vom Show Girls-Auftritt bei der Moonlight-Sauna (1. Februar) bis zum Gratis-Eintritt für Kinder am Familien-Tag (7. Februar).

In diesem schwierigen Umfeld haben sich «Les Thermes» etabliert und bedienen sowohl die Wasserratten mit insgesamt 1000 Quadratmetern Wasserfläche, als auch die nach Entspannung dürstenden Großstädter mit einem großen Sauna-Bereich. «Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Zahlen so stabil sind.», erklärt Jutta Kleiber und weist darauf hin, dass das Wellnesszentrum seit seiner Eröffnung am 2. Februar 2009 durchgängig gut besucht sei. Auch nach zehn Jahren habe man an Zuspruch nicht verloren. «Das zeigt uns, dass das Produkt gut funktioniert. Viele Kunden stehen für viel Akzeptanz.»

79 Prozent Kostendeckung

Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das öffentliche Bad einen Umsatz von 5,6 Millionen Euro. Dennoch sind «Les Thermes» für die Gemeinden Strassen und Bartringen ein Minusgeschäft. «Das ist in diesem Bereich aber völlig normal», so die Direktorin. Tatsächlich stehe man mit einer Kostenabdeckung von 79 Prozent noch recht gut da.

Auch für die Zukunft hat das Centre Aquatique noch einiges vor. Noch in diesem Jahr soll eine 110-Meter-Doppelrutsche entstehen. Für die nächsten zehn Jahre wünscht Jutta Kleiber sich «wieder 3,5 Millionen Besucher». Gegen einen Besucherzuwachs hätte man aber natürlich auch nichts einzuwenden.

