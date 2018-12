Viele Luxemburger Twens leben noch bei den Eltern

Eurostat hat in einer Studie über das Wohnverhalten junger Luxemburger festgestellt, dass mehr als die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen noch in den Häusern der Eltern lebt. Dies ist auf die hohen Immobilienpreise zurückzuführen.

Unter den 25- bis 29-Jährigen wohnen noch 50 Prozent bei den Eltern, unter den 20- bis 24-Jährigen 85 Prozent und unter den 16- bis 19-Jährigen 96 Prozent.

Außergewöhnlich hoch sind diese Werte im EU-Vergleich nicht. Tatsächlich leben folglich im Durchschnitt 68,2 Prozent der 16- bis 29-Jährigen noch zu Hause. Dabei sind es eher junge Männer (73,3 Prozent), die noch bei den Eltern wohnen, während der Prozentsatz bei den jungen Frauen über zehn Prozent niedriger liegt (62,9 Prozent). Die höchsten Werte erzielen in der Studie übrigens Kroatien, Malta und die Slowakei.

